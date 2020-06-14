Летом автомобиль может нагреться настолько, что нахождение в нем становится смертельно опасным для детей и животных.

Как сообщает "24 канал", каждое лето из-за жары в авто гибнут собаки.

Как быстро машина нагревается:

Через 10 минут

Температура на улице – 20 градусов, в салоне – 33;

на улице – 24 градусов, в салоне – 37;

на улице – 28 градусов, в салоне – 41;

на улице – 32 градусов, в салоне – 45;

на улице – 36 градусов, в салоне – 49.

Через 30 минут

на улице – 20 градусов, в салоне – 40;

на улице – 24 градусов, в салоне – 44;

на улице – 28 градусов, в салоне – 48;

на улице – 32 градусов, в салоне – 52;

на улице – 36 градусов, в салоне – 56.

При этом некоторые владельцы собак прибегают к решениям, которые не помогают:

Оставляют открытыми окна в салоне. Немного, или даже полностью открытое окно не предотвращает нагревания внутри машины.

Оставляют машину в тени. Это лишь на несколько градусов снизит температуру в салоне, но этот способ ненадежный.

Оставляют собаке воду в машине. Наличие любой воды никак не поможет снизить ее температуру.

Оставляют работающим кондиционер. Это опасно и в некоторых случаях запрещено правилами дорожного движения.

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в сети волну возмущения вызвала гибель собаки, запертой в автомобиле в Киеве на жаре.