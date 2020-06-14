Как быстро нагревается авто на жаре: точный расчет
Как быстро нагревается авто на жаре
Летом автомобиль может нагреться настолько, что нахождение в нем становится смертельно опасным для детей и животных.
Как сообщает "24 канал", каждое лето из-за жары в авто гибнут собаки.
Как быстро машина нагревается:
Через 10 минут
Температура на улице – 20 градусов, в салоне – 33;
на улице – 24 градусов, в салоне – 37;
на улице – 28 градусов, в салоне – 41;
на улице – 32 градусов, в салоне – 45;
на улице – 36 градусов, в салоне – 49.
Через 30 минут
на улице – 20 градусов, в салоне – 40;
на улице – 24 градусов, в салоне – 44;
на улице – 28 градусов, в салоне – 48;
на улице – 32 градусов, в салоне – 52;
на улице – 36 градусов, в салоне – 56.
При этом некоторые владельцы собак прибегают к решениям, которые не помогают:
Оставляют открытыми окна в салоне. Немного, или даже полностью открытое окно не предотвращает нагревания внутри машины.
Оставляют машину в тени. Это лишь на несколько градусов снизит температуру в салоне, но этот способ ненадежный.
Оставляют собаке воду в машине. Наличие любой воды никак не поможет снизить ее температуру.
Оставляют работающим кондиционер. Это опасно и в некоторых случаях запрещено правилами дорожного движения.
Не оставляйте детей! Выяснилось, как быстро нагревается авто на жаре
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в сети волну возмущения вызвала гибель собаки, запертой в автомобиле в Киеве на жаре.