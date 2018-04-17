Тюрьма и позор: как в Украине будут наказывать извращенцев

В Украине изменилось законодательство в вопросе защиты детей от сексуальных злоупотреблений.

Основное нововведение устанавливает четкий возраст полового совершеннолетия - 16 лет. "Обозреватель" рассказывает, что еще изменилось.

Что изменилось?

Определить 16-летний возраст Украине рекомендовал комитет ООН по правам ребенка. Теперь минимальный возраст полового совершеннолетия составляет 16 лет. Это убирает необходимость обязательно проводить судебно-медицинскую экспертизу для определения половой зрелости потерпевшего ребенка, что существенно облегчает квалификацию и процесс доказывания преступления. Ранее тоже была предусмотрена уголовная ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, однако конкретный возраст не указывался, а этот аспект решался на основании судмедэкспертизы.

Согласно изменениям в ст. 155 УК, добровольные половые отношения совершеннолетнего с ребенком, не достигшим 16 лет, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Если подобные действия совершили близкие родственники, члены семьи, те, кто воспитывает или заботится, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Такая же мера ответственности грозит и в случае, если действия по отношению к потерпевшему привели к бесплодию или другим тяжким последствиям.

Также закон предусматривает уголовную ответственность за создание или содержание мест разврата и сводничество (дополненная ст. 302 УК) с привлечением малолетнего. За это грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

История вопроса

Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации" был подписан президентом Петром Порошенко 16 апреля и вступает в силу со дня его опубликования. Ожидается, что новые нормы не только приблизят украинское законодательство до международных стандартов обеспечения защиты детей от сексуальной эксплуатации, но и повысят уровень защиты детей в Украине и соблюдения их прав.

В 2011 году европейский комитет по социальным правам Совета Европы констатировал несоответствие практики применения п. 10 ст. 7 "Право детей и подростков на защиту" Европейской социальной хартии. По сути, пришел к выводу о неспособности Украины защищать детей от вовлечения в проституцию и порнографию.

О наличии проблемы сексуальных злоупотреблений по отношению к детям свидетельствует статистика органов внутренних дел и отчеты общественных организаций. Так, по данным Генеральной прокуратуры Украины в 2014 году было зарегистрировано 212 уголовных преступлений по ст. 153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", 49 - по ст. 155 "Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости", 209 - по ст. 156 "Развращение несовершеннолетних", и 509 - по ст. 302 "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Проект закона о защите детей в этой сфере был подан в Верховную Раду в феврале 2015 года, а принят – в марте 2018-го.

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