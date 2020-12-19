Как будут работать заведения культуры в период карантина в Украине: названы три этапа запретов

В Украине заведениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух эпидемических зон в рамках карантина, который начался с 19 декабря и будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Их работа будет ограничиваться тремя этапами запретов сперва "оранжевого", затем "красного" и снова "оранжевого" уровней эпидемической опасности из-за COVID-19. Разъяснение по этому поводу предоставил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Главные акценты новых ограничений в Украине:

действие "оранжевой" зоны карантина разделено на два этапа – с 19 декабря 2020 года по 7 января 2021 года, а также с 25 января по 28 февраля 2021-го.

"красная" зона будет установлена с 8 января до 24 января 2021 года.

"То есть фактически период "оранжевой" зоны будет разделен на две "красные". Правила работы некоторых заведений изменились по сравнению с передними карантинными ограничениями", – подчеркнул Ткаченко.

По его словам, одни учреждения культуры будут работать, а другие, вынужденно, нет.

В "оранжевой" зоне (19 декабря 2020 года – 7 января 2021 гору и 25 января – 28 февраля 2021 года) будет разрешено работать всем заведениям культуры, религиозным учреждениям, культурным сооружениям и кинотеатрам при условии выполнения следующих ограничений:

проведение массовых культурных мероприятий с заполнением до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;

религиозные мероприятия в культовых сооружениях 1 человек на 5 кв. м, на открытом воздухе – дистанция 1,5 м;

прием посетителей кинотеатрам и всеми заведениями культуры с 50% наполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);

посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т. п., с ограничением размещения в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади;

работать можно отелям, санаторно-курортным учреждениям, помимо прочих заведений, оказывающих услуги по временному размещению.

В "красной" зоне (8 – 24 января 2021 года) разрешено:

работу историко-культурных заповедников;

проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях);

производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т. д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке);

работу отелей (речь идет о заведениях питания и других местах питания при гостиницах с 06:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно);

работу организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории;

организацию новогодних и рождественских праздников, утренников (без концертов и ярмарок, учитывая продуктовые).

В то же время запрещено в этот период:

принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам;

проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL: