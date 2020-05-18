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18 мая • обновлено в 19:27
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Как будут работать спортзалы после карантина: Минздрав предложил строгие условия

  • В спортклубах будет запрещено использование многоразовых полотенец

  • Останутся закрытыми бассейны и спа-зоны

  • Не будут функционировать фитнес-бары

  • Не разрешены занятия для детей в возрасте до 14 лет

11.7т
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Министерство здравоохранения Украины планирует разрешить работу спортивных залов, фитнес-клубов и спортивных площадок, однако с определенными ограничениями.

Об этом говорится в рекомендациях Минздрава, вынесенных на общественное обсуждение.

Спортклубы будут работать с ограничениями

Спортклубы будут работать с ограничениями

Предлагаются следующие условия работы:

  • во время работы нужно измерять температуру всем работникам учреждения. С температурой более 37,2 градусов человек к работе не допускается;

  • всем посетителям нужно измерять температуру при входе в заведение;

  • во время проведения индивидуальных занятий разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – то не более одного человека на 5 квадратных метров.

  • проведение групповых и командных занятий должно проводиться исключительно по предварительной записи;

  • на входе надо разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку);

  • в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря.

На период карантина запрещается:

  • использование многоразовых тканевых полотенец;

  • размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

  • функционирование бассейнов;

  • функционирование спа-зон и услуг массажа;

  • функционирование фитнес-баров;

  • функционирование детских комнат;

  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

  • проведение групповых занятий для более 10 человек;

  • проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;

  • проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;

  • выдача многоразовых полотенец клиентам.

Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга.

Также важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортзалов и фитнес-клубов:

  • работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком

  • персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;

  • работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;

  • работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

  • рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска. Например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Требования к уборке помещений:

  • дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;

  • влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;

  • проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;

  • централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Тогда при условии соблюдения правил смогут заработать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры.

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Карантин в Украине Коронавирус
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Украина
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