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Как будут работать школы в Украине с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Моя Школа
9,3 т.

  • В Украине обновили перечень противоэпидемических мер во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса

  • Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил некоторые из них и пообещал, что полный перечень вскоре обнародуют

  • Изменения коснулись не только учеников, а и учителей

Противоэпидемические меры в школах изменили из-за коронавируса

Противоэпидемические меры в школах изменили из-за коронавируса. Коллаж

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в противоэпидемические меры во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса.

Об этом во время брифинга 25 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что правила обновили, пообщавшись с международными экспертами и представителями Министерства образования.

Как будут работать школы в Украине с 1 сентября:

  • ученики 1-4 классов смогут передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов.

  • В регионах, которые относятся к"оранжевой зоне", учителя будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию.

  • Весь класс пойдет на самоизоляцию, если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус.

  • Дозаторы и антисептики должны быть на входе во всех учебных заведениях.

  • Мыть руки детям необходимо после каждого урока.

Полный перечень правил МОЗ вскоре обнародует и отправит всем учебным заведением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в новом учебном году продолжат обучение по телевизору, а аудиторию телеуроков расширят и на учащихся 11-х классов

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УкраинаШкола 2020КоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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