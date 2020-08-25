Как будут работать школы в Украине с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила

В Украине обновили перечень противоэпидемических мер во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил некоторые из них и пообещал, что полный перечень вскоре обнародуют
Изменения коснулись не только учеников, а и учителей
Противоэпидемические меры в школах изменили из-за коронавируса. Коллаж
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в противоэпидемические меры во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса.
Об этом во время брифинга 25 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что правила обновили, пообщавшись с международными экспертами и представителями Министерства образования.
ученики 1-4 классов смогут передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов.
В регионах, которые относятся к"оранжевой зоне", учителя будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию.
Весь класс пойдет на самоизоляцию, если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус.
Дозаторы и антисептики должны быть на входе во всех учебных заведениях.
Мыть руки детям необходимо после каждого урока.
Полный перечень правил МОЗ вскоре обнародует и отправит всем учебным заведением.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в новом учебном году продолжат обучение по телевизору, а аудиторию телеуроков расширят и на учащихся 11-х классов
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram