Как будут работать школы в Украине с 1 сентября: Минздрав опубликовал полный перечень правил и запретов

Карина Бондаренко Общество 07:40, 26.08.2020 Обновлено: 07:46, 26.08.2020

Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный перечень нововведений в работе школ в условиях эпидемии коронавируса.

Документ обнародовали на сайте Минздрава. В учебных заведениях ограничат массовые мероприятия, проведут разметку территории и запретят организацию питанию по типу "шведского стола".

В школах с 1 сентября:

  • вход в школу разрешен только при наличии защитной маски или респиратора.

  • Ученикам 1-4 классов разрешили передвигаться по учебному заведения без масок или респираторов.

  • Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и учителям рекомендуют мыть руки после каждого урока.

  • В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук.

  • Массовые мероприятия ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники.

  • В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток.

  • В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры.

  • Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами.

  • В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности учителям рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию.

  • В школах должны быть размещены плакаты, банеры с информацией о коронавирусе.

  • Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения.

  • Если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию.

  • В течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одном кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности проводить уроки на открытом воздухе.

  • В расписании занятий руководству учебных заведений необходимо предусмотреть возможность разного времени начала и окончания занятий/перерывов для разных классов.

  • Запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.

  • В школьном транспорте необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 градусов.

  • После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо проводить очистку и дезинфекцию поверхностей, в том числе дверных ручек, столов, перил и мест сидения.

Полный перечень правил и запретов:

В Украине изменится обучение в школах с 1 сентября
Минздрав
Из-за пандемии коронавируса ввели ограничения
Минздрав
Изменения коснутся учеников и учителей
Минздрав
В школу можно будет зайти только в маске или респираторе
Минздрав
Массовые мероприятия и праздники в школах ограничат
Минздрав
Нововведения также будут в работе школьного транспорта и столовых
Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в новом учебном году продолжат обучение по телевизору, а аудиторию телеуроков расширят и на учащихся 11-х классов

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