Как будут работать школы в Украине с 1 сентября: Минздрав опубликовал полный перечень правил и запретов
Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный перечень нововведений в работе школ в условиях эпидемии коронавируса.
Документ обнародовали на сайте Минздрава. В учебных заведениях ограничат массовые мероприятия, проведут разметку территории и запретят организацию питанию по типу "шведского стола".
В школах с 1 сентября:
вход в школу разрешен только при наличии защитной маски или респиратора.
Ученикам 1-4 классов разрешили передвигаться по учебному заведения без масок или респираторов.
Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и учителям рекомендуют мыть руки после каждого урока.
В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук.
Массовые мероприятия ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники.
В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток.
В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры.
Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами.
В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности учителям рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию.
В школах должны быть размещены плакаты, банеры с информацией о коронавирусе.
Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения.
Если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию.
В течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одном кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности проводить уроки на открытом воздухе.
В расписании занятий руководству учебных заведений необходимо предусмотреть возможность разного времени начала и окончания занятий/перерывов для разных классов.
Запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.
В школьном транспорте необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 градусов.
После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо проводить очистку и дезинфекцию поверхностей, в том числе дверных ручек, столов, перил и мест сидения.
Полный перечень правил и запретов:
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