Как будут работать офисы после карантина: в Минздраве озвучили требования
Несмотря на смягчение карантина в Украине, работники, которые возвращаются к работе в офисах, должны придерживаться строгих противоэпидемических правил.
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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что следование инструкциям поможет людям обезопасить не только себя, но и своих близких (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности речь идет о таких требованиях:
доступ в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;
если температура человека превышает 37,2, то он не допускается в офисные помещения;
допуск в офисное помещение будет происходить исключительно в масках или респираторах;
обязательная обработка рук антисептиками;
соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в офисном помещении: один человек на определенное количество метров.
"Все эти рекомендации, которые мы даем, основаны на 100%-ной уверенности, что они снижают риск заболевания коронавирусом", – убежден министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине продлят до 22 июня. В то же время он будет существенно ослаблен.
Степанов отметил, что карантин в Украине в дальнейшем будет ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев.
Речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%), и количестве тестирований, проводимых в каждом регионе.
Также он говорил, что когда показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень ослабления по следующему графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.