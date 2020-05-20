Как будут работать офисы после карантина: в Минздраве озвучили требования

Несмотря на смягчение карантина в Украине, работники, которые возвращаются к работе в офисах, должны придерживаться строгих противоэпидемических правил.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что следование инструкциям поможет людям обезопасить не только себя, но и своих близких (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Офис

В частности речь идет о таких требованиях:

доступ в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;

если температура человека превышает 37,2, то он не допускается в офисные помещения;

допуск в офисное помещение будет происходить исключительно в масках или респираторах;

обязательная обработка рук антисептиками;

соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в офисном помещении: один человек на определенное количество метров.

"Все эти рекомендации, которые мы даем, основаны на 100%-ной уверенности, что они снижают риск заболевания коронавирусом", – убежден министр.

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