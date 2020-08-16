Как будут работать детсады в Украине осенью: в МОЗ дали ответ

В Украине детские сады, как и школы, будут закрывать, если населенный пункт попадет в "красную" зону адаптивного карантина.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, когда мы говорим о "красном" уровне опасности, то в районе или городе прекращается работа всех образовательных учреждений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Конечно, надо принимать соответствующие меры для того, чтобы локализовать и стабилизировать ситуацию, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. А ее распространение прекращается, когда уменьшается количество контактов", – пояснил он.

Степанов напомнил, что тот или иной уровень опасности устанавливается на 14 дней.

"То есть, если устанавливается "красный" уровень, то он действует 14 дней. А через 14 дней, исходя из показателей, уже принимается решение об уменьшении уровня опасности или до "оранжевой", или "желтой", или даже до "зеленой" зоны. И сразу будет восстановлена, если будет позволять ситуация, и работа школ, и работа детских садов", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за пандемии коронавируса школы с 1 сентября могут перейти на смешанный формат работы, когда привычное обучения соединят с дистанционным.

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