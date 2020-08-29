Как будут работать детсады с сентября: Минздрав дал рекомендации

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, каким образом будет происходить посещение детских садов с 1 сентября в условиях карантина.

Как сообщил он на брифинге, перед началом смены должен быть обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Воспитатели утром принимают детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания.

На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками. При этом все противоэпидемические мероприятия должны проходить в игровой форме.

Запрещается:

использование многоразовых тканевых полотенец;

использование мягких игрушек;

ковры с длинным ворсом;

заходить внутрь помещения в уличной обуви;

проведение массовых мероприятий и родительских собраний.

Минздрав рекомендует:

разработать график прогулок и занятий, чтобы не допускать смешивания групп;

ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой, преподавателями, и используют дополнительный инвентарь.

Также работники должны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком не реже раз в 2 часа и после посещения общественных мест.

В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после завершения занятий.

Кроме того, надо делать проветривание помещений не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за пандемии коронавируса школы с 1 сентября могут перейти на смешанный формат работы, когда привычное обучения соединят с дистанционным.