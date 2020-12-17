Как будут праздновать Новый год в Украине в карантин: инфографика по городам

Анна Паскевич Общество 19:07, 17.12.2020 Обновлено: 19:18, 17.12.2020

Локдаун в Украине правительство утвердило с 8 января 2021 года, поэтому страна сможет, хоть и с некоторыми ограничениями, отметить Новый год.

Так, в большинстве украинских областных центров к празднику будет стоять новогодняя елка, однако масштабные ярмарки, концерты и гуляния запрещены, пишет "Слово і діло".

В частности, в Киеве установят три ели: на Софийской, Контрактовой площадях, а также возле арки Дружбы народов. Кроме главной елки страны, на Софийской площади будут работать детская карусель и домики с горячими напитками и сувенирами.

Во Львове, который отказался от масштабных празднований, елку установят перед Оперным театром, в Одессе – на улице Дерибасовской. На Приморском бульваре для детей будут работать карусель и паровозик. Новогодний концерт и поздравление мэра планируют транслировать онлайн.

В большинстве украинских областных центров к празднику будет установлена новогодняя елка,
slovoidilo.ua

В Тернополе и Ивано-Франковске главная елка загорится 18 декабря, в Харькове ее установили на площади Свободы. Там же власти обустроили каток. С 19 декабря по 17 января будет работать праздничная ярмарка, но в саму новогоднюю ночь – никаких массовых мероприятий.

В Днепре, Николаеве, Житомире, Полтаве, Кропивницком, Черновцах, Херсоне, Черкассах, Ужгороде и Запорожье также установят елки, но массовых мероприятий возле них не предвидится.

Без главной елки остались Винница и Ривне. При этом в Виннице на майдане Незалежности будет работать традиционный вертеп, а в Ривне украсят елки, которые растут на главной площади.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров объяснили, почему именно 8 января выбрали датой начала локдауна. Соответствующее решение правительство приняло 9 декабря.

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