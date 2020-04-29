Как будут ослаблять карантин в Украине: Шмыгаль рассказал о новых мерах

Виктория Довгань Общество 13:36, 29.04.2020 Обновлено: 14:04, 29.04.2020

После первого этапа послабления карантина в Украине последующие шаги будут приниматься только после оценки эпидемиологической обстановки в стране.

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Кроме того, правительство не исключает введение адаптивного карантина после 12 мая в отдельных регионах, где будут зафиксированы резкие вспышки коронавируса. Об этом на заседании Кабмина 29 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине
"24 канал"

"Скорость послабления будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине. А она напрямую зависит от соблюдения противоэпидемиологических мероприятий, в том числе – от воздержания от сбора людей группами. Мы не должны просто открыть объекты, а должны четко понимать, при каких условиях пребывания людей на этих объектах не будет угрожать новой волной эпидемии", – отметил глава правительства.

Также Шмыгаль подчеркнул, что даже после полного выхода страны из карантина соблюдение мер безопасности будет обязательным еще длительное время.

"Даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, гигиена никуда не денутся. Теперь это норма", – сказал премьер-министр.

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