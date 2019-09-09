"Как будто курицу разрезаешь..." Отец освобожденного украинского моряка рассказал о его состоянии

Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер находится в больнице. Сейчас он не может долго ходить из-за проблем с ногой, но после лечения планирует продолжить службу.

Подробности о состоянии освобожденного моряка рассказал в эфире ObozTV его отец Дмитрий Эйдер.

По словам Эйдера-старшего, бывший пленник РФ сейчас проходит полный курс обследований: "Он остается в больнице, пока ему не скажут, что он может идти. Рассказывал, что не может долго ходить, сидеть, стоять, ему постоянно надо походить-посидеть-встать. Не может это долго делать, начинает болеть колено. Он сказал – колено хрустит так, будто курицу разрезаешь по хрящу".

Отец моряка отметил, что сын жаловался на плохую медпомощь в российской тюрьме.

"Говорил, что самые компетентные врачи были в СИЗО "Лефортово", все остальные медики были очень плохие, могли лезть в рану без перчаток. Могли браться перед этим за решетку в тюрьме, а потом лезть ему в рану. Он там возмущался, но его никто не слушал", – рассказал он.

Андрей Эйдер

Сейчас моряк чувствует себя лучше, по словам Дмитрия Эйдера, его "состояние удовлетворительное".

"Он в хорошем настроении, сделал предложение своей девушке и она дала согласие, так что через год будет свадьба... Я его стараюсь не беспокоить просто так. К нему приехала его девушка. Я стараюсь, чтобы они оставались вдвоем, пусть пока между собой пообщаются", – рассказал он.

Андрей Эйдер и его девушка

"Он хочет идти учиться на офицера, дальше служить и пока что не видит для себя другого будущего, чем служба в ВМС", – добавил Эйдер-старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 7 сентября из российского плена вернулось 35 человек, среди которых политические заключенные и 24 моряка.

Сейчас в России в заключении продолжают находиться несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары. В Офисе президента Украины анонсировали новый этап обмена пленными и назвали возможные сроки.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!