Как будет развиваться вспышка COVID-19 в Украине: доктор наук назвала два сценария

В Украине, где к этому моменту зафиксировано уже более 1300 случаев заражения коронавирусом, возможны только два сценария дальнейшего развития этой эпидемии – она или пойдет на спад, или усилится еще больше.

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Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказала доктор наук, профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская.

Прежде всего она выразила надежду, что к лету количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране все же снизится. Однако уже с начала обычного сезона обострения остро-респираторных заболеваний, возможна вторая волна распространения вируса среди украинцев.

Ольга Голубовская назвала два сценария развития вспышки коронавируса в Украине

"Я исхожу из того, что в принципе коронавирусы – это сезонные заболевания, как и грипп, например. К лету, мне бы хотелось, чтобы масштабы болезни снизились. Но веду к тому, что осенью возможна вторая волна, это один из сценариев. Второй – не будет никакого снижения летом, хотя я с этим не соглашусь", – сказала профессор.

По ее словам, хорошая новость заключается в том, что пока 80% людей болеют коронавирусом в легкой форме. А это значит, что будет расти иммунная прослойка и, возможно, со временем вирус тоже ослабеет природным путем.

"Поэтому нам важно растянуть вспышку во времени. Карантин – это плохо, но он оправдан. Вот какая длительность у него должна быть, я не готова такого сказать, не знаю. Все будет зависеть от развивающихся событий", – подчеркнула Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля вступил в силу ряд новаций от Кабмина, которые усиливают карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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