Как будет работать транспорт в случае локдауна: Криклий сделал уточнение

Остановки пассажирского сообщения внутри Украины не будет в случае введения локдауна. При этом, вероятно, будут действовать ограничения по количеству пассажиров в салоне.

Такое уточнение о работе общественного транспорта сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Киеве 1 декабря. Он транслировался онлайн на Facebook-странице министерства.

"Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать – внутриобластной, междугородний, городской и другие виды", – сказал глава Мининфраструктуры.

Он отметил, что пока в Кабмине все еще идут консультации по конкретным датам локдауна. Однако заверил, что при полном закрытии страны работа в том числе железнодорожного и авиатранспорта останавливаться не будет.

Криклий напомнил, как при первом карантине в Украине весной в городах возникали проблемы с ограничением движения транспорта.

"Потому позиция моя и моих коллег, чтобы он работал", – подчеркнул министр инфраструктуры.

Ранее Владислав Криклий отметил, что решения об ограничениях по работе международного авиасообщения при локдауне в Украине, будут принимать, учитывая ситуацию в другой стране.

Напомним: в отличие от карантина выходного дня, корый действовал в Украине только в субботу и воскресенье три недели подряд и оказался малоэффективным, локдаун предусматривает полное прекращение работы практически всех предприятий, организаций, а также заведений общепита, образовательных, развлекательных, спортивных центров. В таком случае сильнее всего пострадает малый и средний бизнес. Если же государство разработает механизм компенсации, серьезных потерь удастся избежать.

При этом первоочередная задача локдауна – разгрузить больницы для того, чтобы они смогли принимать новых больных COVID-19. Иначе врачам придется выбирать, кого спасать. И если проблему с больничными койками могут решить полевые госпитали, то с нехваткой персонала ситуация в Украине критическая уже сегодня.

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