Жив собі на світі розбишака. Великий грішник. Грабував всіх і розбишачив в лісі і на дорозі,по селах і ярмарках. Не гребував і у вдовиці останнє відібрати, і у старця шматок хліба з рота видерти. І гріхи його такі великі були,що весь світ від нього відвернувся і двері всіх церков перед ним самі зачинялися.
І зрозумів розбишака,що душу свою занапастив і чекає його страшне пекло. І кинувся він до святого пустельника покаятися ,щоб той душу його грішну врятував. Глянув пустельник на розбійника, жахнувся і сказав що нема у нього сили, щоб такі страшні гріхи відпустити. Заплакав розбійник і попросив хоч молитися за спасіння душі своєї.
Але і тут пустельник сказав, що молитва не допоможе. Благав розбійник хоч якось зарадити. Тоді пустельник виніс із своєї печери важкі кайдани із ланцюгами і сказав,що має розбійник їх одягти на руки і ноги, ходити в них день і ніч до самої смерті, людям, яких він пограбував чи скривдив допомагати і молитися, щоб вони простили йому. А головне смиренним бути. Тоді може і простяться гріхи його.
Одягнув розбійник кайдани, смиренним став. Багато років ходив в кайданах по світу, людям гріхи свої відробляв і молився ревно. Терпів він прокльони і побої, зневагу і лайку від людей. І все тяжчі і тяжчі ставали кайдани його. Але одного разу побачив він як пан своїх кріпаків катує, в колодки забиває, жінок гвалтує і дітей від матерів забирає і продає. І тішиться з горя людського.
Не витримав смиренний грішник, забув про смирення, вхопив камінь і забив того пана. І тут же розпалися важкі кайдани і впали на землю, бо спокутував він гріхи свої.
У мене є знайомий. Ну так вийшло, що знаю я його. Спортсмен. Великий і дужий чоловік. Рекетиром він був. Мабуть і грабіжником теж був. "Кришею" точно. "Тримали" вони з пацанами цілий ринок. Або два. І кілька автостоянок в Києві. Мабуть кримінальний авторитет в їхній "табелі о рангах". Такому б не серед людей жити, а кайдани важкі терти.
А недавно зустрів його - він в АТО доброволець. З перших днів. Ні нагород, ні УБД не має. А має свою рушницю снайперську. Дорогу. Сам купив за кордоном. Як дістав і як привіз не знаю. Знаю, що один патрон до неї 30 доларів коштує. Добра рушниця, із прицілом нічним, із всякими наворотами, планками і глушаком.
А головне - із зарубками на прикладі. Сам він ті зарубки вирізав. Знаєте після чого зарубки на прикладі снайпери вирізають? Так отож. І багато тих зарубок є.
А кайданів на руках немає. Каже десь під Широкіним чи Авдіївкою самі з рук впали.
Притчу про блудного сина читали? Там де чемному і слухняному сину батько менше шани дав як блудному, гулящому і розбишаці. Тому, який додому врешті повернувся. Бо був він наче померлий для родини, а тут із мертвих воскрес.
Бог любить своїх дітей блудних, що пропали, але повернулися!
Бог любить Україну!
Христос народився!
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