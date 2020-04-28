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28 апреля • обновлено в 23:20
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Каховка закрывается из-за вспышки коронавируса

5.4т
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Город Каховка Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой коронавируса COVID-2019.

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Решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

Уточняется, что в городе обнаружены 22 случая COVID-2019. Из-за этого начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая Каховку закрывают на въезд-выезд.

Каховка

Каховка

Херсонские факты

В частности, въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе, и автотранспорту специальных рейсов, обеспечивающему перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Также в городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

Карта КПП в Каховке

Карта КПП в Каховке

hr.npu.gov.ua

В полиции подчеркнули, что правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования.

"Просим местных жителей не паниковать, а прислушиваться к советам и оставаться дома", – отметили в полиции.

Украинский город закрывается из-за вспышки коронавируса

СНБО

Добавим: на утро 28 апреля заявлялось о 88 случаях COVID-2019 в Херсонской области.

Украинский город закрывается из-за вспышки коронавируса

СНБО

Как писал OBOZREVATEL, в Шумском районе Тернопольской области от COVID-2019 скончались священник УПЦ МП и хорист церкви ПЦУ. Батюшка тайно проводил службы и мог заразить прихожан.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Херсон
Теги
Национальная полиция Украины карантин вирус болезнь инфекция
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