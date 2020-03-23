Кабмин запретил украинцам покидать страну для путешествий

Со вторника, 24 марта, гражданам Украины будет запрещено покидать пределы страны в туристических целях.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Украинские туристы "Я и закон"

Согласно ему, деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается только пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.

"Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", – написал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом с 12:00 18 марта в Украине запретили железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.

Кроме того, Кабинет министров Украины с 17 марта по 3 апреля временно ограничил пересечение государственной границы на самолете, поезде и автобусе для иностранцев.

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