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23 марта • обновлено в 18:13
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Кабмин запретил украинцам покидать страну для путешествий

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Со вторника, 24 марта, гражданам Украины будет запрещено покидать пределы страны в туристических целях.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Украинские туристы

Украинские туристы

"Я и закон"

Согласно ему, деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается только пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.

"Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", – написал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А в целях мытья унитазов получается можно покидать?
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3
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
В стойло чубатых...)))
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россия1 москва1
россия1 москва1
Alex Mak, де.бил нэзалэжний не у.р.о.д.у.й русский язык, пиши нормально.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Alex Mak, чего хрюкаешь, жрать хочешь?
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Как же сейчас крымчане завидуют безвизу.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Иванова Елена, крымчан на Баренцевом??? Чубатая, а Черное вы опять закопаете??? )))))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Подвесов Торсион, крымчане наверное все в Италию рвутся!! от идиотина!!! максимум что ждем крымчан в ближайшей перспективе так это отдых на Баренцовом море)))))))))))
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