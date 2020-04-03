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3 апреля • обновлено в 17:58
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Кабмин ввел запреты для больных коронавирусом: о чем речь

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В Украине запретили посещать магазины, аптеки и выгул домашних животных людям, которые находятся на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

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Об этом сказано в постановлении № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19" Кабинета министров Украины от 2 апреля.

В документе также говорится, что обязательной самоизоляции подлежат лица, которые имели контакт с больным Covid-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей.

Также самоизоляции подлежат люди, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или люди, которые болеют Covid-19 и не требуют госпитализации.

К категории граждан, которые обязаны соблюдать самоизоляцию, правительство отнесло и людей, старших 60 лет. Исключение – те, кто работает в сфере борьбы с эпидемией и на объектах критической инфраструктуры.

Новые запреты Кабмина

Новые запреты Кабмина

Минздрав Украины

Также в постановлении подчеркивается, что человек, которому показана самоизоляция, обязан указать место, где будет ее проходить, и информацию о средствах связи (номер телефона). Также по собственному желанию он может указать краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях.

Эти данные будут внесены в специальные информационные системы (в частности, в мобильное приложение единого государственного веб-портала электронных услуг).

В Кабмине предупредили, что за предоставление ложных сведений о месте своей самоизоляции, средстве связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции гражданин будет привлечен к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, которое повлечет тяжкие последствия (смерть других людей), – к уголовной ответственности.

Коронавирус

Коронавирус

Если же человек, нуждающийся в самоизоляции, не имеет возможности найти кого-то, кто бы обеспечивал его всем необходимым, ему разрешено временно покидать дом, но нельзя удаляться от него более чем на 2 километра. Кроме того, в случае выхода такой человек обязан быть в маске или респираторе без клапана выдоха.

Как сообщал OBOZREVATEL, об усилении карантинных мер в Украине 2 апреля объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Среди них – запрет на выход из дома без масок, запрет на перемещение группами более двух людей и обязательная обсервация для тех, кто вернулся из-за границы.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Два дня назад была ровно противоположная новость о том что больнм коронавирусом в Украине разрешили посещать аптеки и магазины.
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Украину предупредили о последствиях отказа от резолюции России. Великобритания, Соединенные Штаты, Украина и Грузия не дали Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) принять предложенный Российской Федерацией проект резолюции, который призывает отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с новым типом коронавируса. Значит, мы будем бороться одни, у нас для этого есть большие возможности. Мы с задачей этой справимся, а как, господа, с этим справитесь вы?Лидеры этих стран, понимая последствия того, что может быть в результате эпидемии, могли ожидать поддержку от России в силу нашего общего менталитета, истории, географической близости. Вас же все бросят.
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