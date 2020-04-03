Кабмин ввел запреты для больных коронавирусом: о чем речь

В Украине запретили посещать магазины, аптеки и выгул домашних животных людям, которые находятся на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сказано в постановлении № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19" Кабинета министров Украины от 2 апреля.

В документе также говорится, что обязательной самоизоляции подлежат лица, которые имели контакт с больным Covid-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей.

Также самоизоляции подлежат люди, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или люди, которые болеют Covid-19 и не требуют госпитализации.

К категории граждан, которые обязаны соблюдать самоизоляцию, правительство отнесло и людей, старших 60 лет. Исключение – те, кто работает в сфере борьбы с эпидемией и на объектах критической инфраструктуры.

Новые запреты Кабмина Минздрав Украины

Также в постановлении подчеркивается, что человек, которому показана самоизоляция, обязан указать место, где будет ее проходить, и информацию о средствах связи (номер телефона). Также по собственному желанию он может указать краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях.

Эти данные будут внесены в специальные информационные системы (в частности, в мобильное приложение единого государственного веб-портала электронных услуг).

В Кабмине предупредили, что за предоставление ложных сведений о месте своей самоизоляции, средстве связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции гражданин будет привлечен к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, которое повлечет тяжкие последствия (смерть других людей), – к уголовной ответственности.

Коронавирус

Если же человек, нуждающийся в самоизоляции, не имеет возможности найти кого-то, кто бы обеспечивал его всем необходимым, ему разрешено временно покидать дом, но нельзя удаляться от него более чем на 2 километра. Кроме того, в случае выхода такой человек обязан быть в маске или респираторе без клапана выдоха.

Как сообщал OBOZREVATEL, об усилении карантинных мер в Украине 2 апреля объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Среди них – запрет на выход из дома без масок, запрет на перемещение группами более двух людей и обязательная обсервация для тех, кто вернулся из-за границы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!