Кабмин ввел карантин выходного дня в Украине: что не будет работать
Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября, которое транслировалось на YouTube. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что в течение последнего месяца в Украине фиксировался экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19. Следовательно, существенно увеличилась нагрузка на больницы и украинских врачей.
"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия – все они идут на усиление карантинных мер, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна", – сказал глава Кабмина.
"Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине карантина выходного дня", – добавил он.
Правительство восстановит и расширит программы поддержки бизнеса, которые действовали при введении карантина весной.
Речь идет о таких программах поддержки:
Компенсация части зарплаты рабочих в связи с простоем производства;
Выплаты на детей физических лиц предпринимателей;
Вместе с Торговой палатой обрабатываем упрощенный механизм реализации поддержки в форс-мажорных обстоятельствах в связи с карантином выходного дня;
Программа кредитов для бизнеса "5-7-9". Также предложена программа под 0%, которую будет финансировать государство за счет госбюджета.
Что такое карантин выходного дня?
Как объяснял министр здравоохранения Максим Степанов, карантин выходного дня – это жесткие ограничения, которые будут действовать только в субботу и воскресенье.
В частности, будут закрытыми:
большинство магазинов;
театры и кинотеатры;
спортзалы;
фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ.
кафе и рестораны будут работать на только на вынос.
В то же время разрешена работа:
аптек и ветаптек;
заправок;
продуктовых магазинов;
транспорта.
Впрочем, инфекционисты считают, что таких мер недостаточно для замедления пандемии в Украине и призывают ввести полный локдаун. По мнению специалистов, он должен продолжаться не менее трех недель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что карантин выходного дня в Украине будет строгим.
По его словам, такой шаг стал вынужденным из-за стремительного распространения коронавируса в Украине. Он призван предотвратить возникновение ситуации, когда с наплывом больных не сможет справляться медицинская система страны.
Идею поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что временный карантинный режим в выходные примерно на несколько недель поможет избежать локдауна.