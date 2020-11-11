Кабмин ввел карантин выходного дня в Украине: что не будет работать

Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября, которое транслировалось на YouTube. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что в течение последнего месяца в Украине фиксировался экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19. Следовательно, существенно увеличилась нагрузка на больницы и украинских врачей.

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия – все они идут на усиление карантинных мер, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна", – сказал глава Кабмина.

"Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине карантина выходного дня", – добавил он.

Правительство восстановит и расширит программы поддержки бизнеса, которые действовали при введении карантина весной.

Речь идет о таких программах поддержки:

Компенсация части зарплаты рабочих в связи с простоем производства;

Выплаты на детей физических лиц предпринимателей;

Вместе с Торговой палатой обрабатываем упрощенный механизм реализации поддержки в форс-мажорных обстоятельствах в связи с карантином выходного дня;

Программа кредитов для бизнеса "5-7-9". Также предложена программа под 0%, которую будет финансировать государство за счет госбюджета.

Что такое карантин выходного дня?

Как объяснял министр здравоохранения Максим Степанов, карантин выходного дня – это жесткие ограничения, которые будут действовать только в субботу и воскресенье.

Правила карантина выходного дня в Украине.

В частности, будут закрытыми:

большинство магазинов;

театры и кинотеатры;

спортзалы;

фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ.

кафе и рестораны будут работать на только на вынос.

В то же время разрешена работа:

аптек и ветаптек;

заправок;

продуктовых магазинов;

транспорта.

Впрочем, инфекционисты считают, что таких мер недостаточно для замедления пандемии в Украине и призывают ввести полный локдаун. По мнению специалистов, он должен продолжаться не менее трех недель.

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