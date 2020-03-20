Кабмин ввел ЧС в Киеве и двух областях

Кабинет министров Украины решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. Соответствующие решения были приняты 20 марта региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС и нацелены на противодействие распространению коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

"Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", – сказано в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации LIGA.net

Что означает введение чрезвычайной ситуации

Отметим, что чрезвычайная ситуация подразумевает под собой режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население.

Закон о ЧС работает достаточно мягко. Его уже вводили в 2009-м, также этот режим ранее действовал в Донецкой области.

ЧС может вводиться и на уровне местной власти. Что касается чрезвычайного положения, то его может ввести своим указом только президент, а утвердить обязана Верховная Рада.

Не стоит путать ЧС с ЧП (чрезвычайное положение). Например, при ЧП:

можно устанавливать комендантский час. То есть запрещать выходить на улицу в определенное время;

можно проверять документы у всех подряд , проводить досмотры и даже обыскивать авто, квартиры и другие помещения;

если нарушил условие карантина, могут силой отправить домой (в место проживания);

могут запретить продавать, например, алкоголь;

приостанавливается деятельность политических партий и объединений граждан, если их деятельность препятствует нормализации обстановки;

ограничивается работа СМИ и доступа граждан к информации, запрещается изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку";

Закон о ЧП также разрешает ограничивать продажу продуктов (чтобы не было ажиотажного спроса), переориентировать производство и использовать ресурсы предприятий. Все это нужно для того, чтобы в крайнем случае можно было бы взять ситуацию под контроль.

В то же время ЧС – это всего лишь "желтый цвет" перед объявлением реального чрезвычайного положения.

Права граждан при ЧС

получать информацию о ЧС, в том числе в доступной форме для лиц с нарушениями зрения и слуха;

иметь медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и медико-психологическую реабилитации в случае получения физических и психологических травм;

быть обеспеченными средствами коллективной и индивидуальной защиты;

обращаться в органы госвласти и местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

участвовать в работах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в составе добровольных формирований;

получать заработную плату за работу по ликвидации последствий ЧС в случае привлечения к таким работам согласно трудовым договорам;

иметь социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу вследствие ЧС или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий.

Подробнее об обязанностях граждан и полномочиях власти читайте ЗДЕСЬ

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине официально зафиксировано 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. В частности:

Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Киевская область – 2 случая

Донецкая область – 1 случай

Днепропетровская область – 2 случая

Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный)

г. Киев – 3 случая

г. Львов - 1 случай

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее режим чрезвычайной ситуации уже был введен в Житомирской и Черновицкой областях.

А 18 марта его ввели в Киевской области. Так местные власти надеются удержать под контролем опасный коронавирус.

Тем временем источник в Офисе президента заявил, что в случае необходимости власть может продлить общенациональный карантин до 16 апреля, а также ввести в стране чрезвычайное положение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram