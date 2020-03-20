Кабмин ввел ЧС в Киеве и двух областях

Кабинет министров Украины решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. Соответствующие решения были приняты 20 марта региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС и нацелены на противодействие распространению коронавируса.
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"Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", – сказано в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации
LIGA.net
Что означает введение чрезвычайной ситуации
Отметим, что чрезвычайная ситуация подразумевает под собой режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население.
Закон о ЧС работает достаточно мягко. Его уже вводили в 2009-м, также этот режим ранее действовал в Донецкой области.
ЧС может вводиться и на уровне местной власти. Что касается чрезвычайного положения, то его может ввести своим указом только президент, а утвердить обязана Верховная Рада.
Не стоит путать ЧС с ЧП (чрезвычайное положение). Например, при ЧП:
можно устанавливать комендантский час. То есть запрещать выходить на улицу в определенное время;
можно проверять документы у всех подряд, проводить досмотры и даже обыскивать авто, квартиры и другие помещения;
если нарушил условие карантина, могут силой отправить домой (в место проживания);
могут запретить продавать, например, алкоголь;
приостанавливается деятельность политических партий и объединений граждан, если их деятельность препятствует нормализации обстановки;
ограничивается работа СМИ и доступа граждан к информации, запрещается изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку";
Закон о ЧП также разрешает ограничивать продажу продуктов (чтобы не было ажиотажного спроса), переориентировать производство и использовать ресурсы предприятий. Все это нужно для того, чтобы в крайнем случае можно было бы взять ситуацию под контроль.
В то же время ЧС – это всего лишь "желтый цвет" перед объявлением реального чрезвычайного положения.
Права граждан при ЧС
получать информацию о ЧС, в том числе в доступной форме для лиц с нарушениями зрения и слуха;
иметь медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и медико-психологическую реабилитации в случае получения физических и психологических травм;
быть обеспеченными средствами коллективной и индивидуальной защиты;
обращаться в органы госвласти и местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
участвовать в работах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в составе добровольных формирований;
получать заработную плату за работу по ликвидации последствий ЧС в случае привлечения к таким работам согласно трудовым договорам;
иметь социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу вследствие ЧС или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий.
Подробнее об обязанностях граждан и полномочиях власти читайте ЗДЕСЬ
Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине официально зафиксировано 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. В частности:
Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный)
Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
Киевская область – 2 случая
Донецкая область – 1 случай
Днепропетровская область – 2 случая
Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный)
г. Киев – 3 случая
г. Львов - 1 случай
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее режим чрезвычайной ситуации уже был введен в Житомирской и Черновицкой областях.
А 18 марта его ввели в Киевской области. Так местные власти надеются удержать под контролем опасный коронавирус.
Тем временем источник в Офисе президента заявил, что в случае необходимости власть может продлить общенациональный карантин до 16 апреля, а также ввести в стране чрезвычайное положение.
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