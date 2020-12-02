Кабинет министров Украины расширил список лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, которые освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины.

Об этом стало известно во время заседания правительства 2 декабря. В список попали вакцины от COVID-19 без указания конкретных наименований.

В перечень препаратов также попали Levofloxacin, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefepime, Immunoglobulin, Ceftriaxone, Cefditoren.

Копии соответствующего решения Кабмина выложил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль отметил, что в 2021 году Кабмин выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19.

Также правительство ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования на закупку вакцин.

Когда же вакцина появится в Украине и как будет происходить процесс защиты населения от COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кабмин внес вакцины в список препаратов для лечения COVID-19 Telegram Алексея Гончаренко

Вакцины освободили от НДС и ввозной пошлины Telegram Алексея Гончаренко

В список внесли несколько препаратов для лечения COVID-19 Telegram Алексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала в список 92 стран, которые могут получить вакцину против коронавируса COVID-19 бесплатно или по специальной рыночной цене. Такая возможность предусмотрена механизмом COVAX, к которому присоединилась наша страна.