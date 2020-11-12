Кабмин ужесточил карантин в Украине: опубликован документ

Кабинет министров обнародовал постановление, согласно которому в Украине вводится карантин выходного дня.

Новые меры будут действовать две недели, с 14 по 30 ноября, говорится в документе №1100 от 11 ноября (чтобы посмотреть полный текст постановления, доскролльте страницу до конца).

Согласно ему, к ограничениям, которые предусмотрены пунктом 10 постановления №641 от 22 июля, ряд запретов вводится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Речь идет о:

запрете на работу заведений общественного питания (кроме еды на вынос и адресной доставки);

запрете на работу торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений;

запрете работы предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветеринарные препараты предусмотрено меньше 60% площадей;

запрете на работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

запрете на работу учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Магазинам, почте и другим учреждениям, которым разрешено работать на выходных, рекомендовано установить определенное время для обслуживания пожилых людей и людей с инвалидностью (с 10:00 до 12:00).

Карантин выходного дня в Украине. Что разрешено.

Полный текст постановления правительства:

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня. Таким образом на всей территории страны устанавливается "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. О том, какие ограничения будут действовать в остальные дни, читайте здесь.