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28 апреля • обновлено в 23:20
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Кабмин утвердит выход из карантина в начале мая

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Кабинет министров в начале мая утвердит постановление о первых этапах выхода Украины из карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

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Об этом 28 апреля на заседании Совета по вопросам экономического развития заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на сайте правительства.

Украина выходит из карантина: Шмыгаль заявил об утверждении первого этапа

Премьер уточнил, что пока страна идет к пику заболеваемости. По расчетам Национальной академии наук, он ожидается с 3 по 8 мая.

"Однако у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как именно будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", – пояснил Шмыгаль.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что в Украине уже 18 мая могут частично открыть метрополитен и ТРЦ без развлекательных площадок, а с 12 мая заработают магазины. При этом продуктовым рынкам разрешат работать уже на этой неделе.

Напомним, что в Минздраве анонсировали возможное ослабление карантинных мер раньше официального старта 11 мая.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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