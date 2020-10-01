Выходные дни в 2021 году: Кабмин утвердил календарь праздников

В 2021 году у украинцев будет три рабочих субботы из-за переноса определенных дней ради длинных выходных.

В частности, страна трижды будет отдыхать по четыре дня подряд: с 7 по 10 января, с 21 по 24 августа и с 14 по 17 октября. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 30 сентября.

"С целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году Рождества Христова, Дня Независимости Украины и Дня защитника Украины рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными, перенести в 2021 году рабочие дни", – говорится в распоряжении правительства.

В частности, речь идет о переносе таких рабочих дней:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Список рабочих суббот в Украине в 2021 году. Telegram-канал Алексея Гончаренко

В документе отмечается, что перенос не касается органов Пенсионного фонда, "Укрпочты", Государственной казначейской службы и банковских учреждений (их график будет устанавливать НБУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о установлении в Украине Дня виноградаря и винодела. Во время рабочей поездки в Закарпатскую область глава государства заявил, что новый праздник будет отмечаться во второе воскресенье ноября.