Кабмин утвердил правила проведения выборов на фоне пандемии COVID-19

Правительство утвердило Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения местных выборов.

Об этом сообщили на Правительственном портале. Соответствующее решение принял 14 сентября Кабинет министров.

В частности, всем лицам, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий, будет проводится температурный скрининг. Также их опросят о наличии симптомов респираторных заболеваний.

На входе в помещение избирательной комиссии и помещения для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей на вход и на выход разделят. Кроме того, рекомендуется одновременное пребывание избирателей в помещении из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией, должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования. То есть сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

"Протирания дверных ручек, поручней, сиденья и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения – не реже одного раза в 4 часа. Обрабатывать отдельные части избирательных ящиков можно, но нужно не допустить попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны", – сказано в документе.

В свою очередь избиратели должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Рекомендовано также не брать детей на избирательные участки, но взять с собой собственную ручку.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление со справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающие голосования по месту пребывания, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. После каждого посещения они должны проводить утилизацию средств защиты.

Отмечено, что средства защиты должны иметь все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

При выявлении случаев COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При контакте с больным без применения средств индивидуальной защиты члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством.

К работе на специальных избирательных участках, образованных в стационарных учреждениях здравоохранения и учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на наличие COVID-19 методом ПЦР.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

Кроме того, документ дополнил перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса соответствующих выборов.

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