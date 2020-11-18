Кабмин утвердил план покрытия 4G по всей Украине

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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Интернетом 4G покроют всю территорию Украины

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий для максимального покрытия территории Украины интернетом 4G.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он опубликовал скрины соответствующего документа.

Для этого планируется высвободить полосы радиочастот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц, которые сейчас заняты телевизионными вещателями.

По данным Минцифры, в Украине отсутствует полное покрытие территории подвижной (мобильной) связи четвертого поколения. Это препятствует доступу потребителей к высокоскоростному мобильному интернету.

Такие законодательные изменения обеспечат в частности максимальное покрытие 4G-интернетом вдоль автомобильных дорог и в сельской местности.

Кабмин утвердил план мероприятий
Освободят полосы радиочастот в диапазонах 790-862 МГц
Частоты, которые занимало телевидение, отдадут для интернета
Интернет появится вдоль дорог и в селах

Ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает меры по улучшению доступа к мобильному интернету. Меры приняты для обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной мобильной связи третьего и четвертого поколений

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