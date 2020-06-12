Кабмин утвердил новую карту районов в Украине: что изменится

Общество 11:13, 12.06.2020 Обновлено: 11:26, 12.06.2020

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил новый проект районирования областей Украины, а также создание территориальных громад.

Согласно решению правительства, общее количество районов в стране составит 129, тогда как сейчас – 490 (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Кабмин утвердил новую карту районов в Украине

Одна из причин таких изменений – диспропорции по населению в существующих районах. Например, в Полесском районе Киевской области живет 5622 человека, а в Харьковском районе – 182 100 людей. Кроме того, есть проблема с надобностью РГА.

При этом Кабмин согласовал, что в 2020 году территориальное устройство Украины остается прежним, а новое районирование произойдет со следующего года.

Создание новых районов

Винницкая область (тысяч населения)

  • Винницкий – 766,4

  • Гайсинский – 243,3

  • Могилев-Подольский – 205,2

  • Тульчинский – 157,2

  • Хмельницкий – 188,3

Волынская область

  • Владимир-Волынский – 174,7

  • Камень-Каширский – 132,4

  • Ковельский – 271

  • Луцкий – 457,3

Днепропетровская область

  • Днепровский – 1245,7

  • Каменской – 439

  • Криворожский – 772,3

  • Никопольский – 262,6

  • Новомосковский – 171,7

  • Павлоградский – 315,1

Донецкая область

  • Бахмутский – 211,4

  • Волновахский – 146

  • Горловский – 690,6

  • Донецкий – 1503,4

  • Кальмиусский – 122,6

  • Краматорский – 568

  • Мариупольский – 521,1

  • Покровский – 402,7

Житомирская область

  • Бердичевский – 169,3

  • Житомирский – 617,1

  • Коростенский – 262,1

  • Новоград-Волынский – 171,7

Закарпатская область

  • Береговский – 199,8

  • Мукачевский – 254,6

  • Тячевский – 268,1

  • Ужгородский – 255,8

  • Хустский – 278,6

Запорожская область

  • Бердянский – 167,4

  • Васильковский – 188,7

  • Запорожский – 874,2

  • Мелитопольский – 286,6

  • Пологовский – 189

Ивано-Франковская область

  • Ивано-Франковский – 490,7

  • Калушский – 286,5

  • Коломыйский – 278,2

  • Косовский – 117,8

  • Надворнянский – 200

Киевская область

  • Белоцерковский – 423

  • Бориспольский – 290,4

  • Бучанский – 422,6

  • Обуховский – 202,1

  • Переяславский – 153,9

  • Фастовский – 228,9

Кировоградская область

  • Голованевский – 124,9

  • Кропивницкий – 448,1

  • Новоукраинский – 142,7

  • Александрийский – 229,8

Луганская область

  • Алчевский – 442,8

  • Антрацитовский – 296,8

  • Должанский – 207,7

  • Луганский – 535,2

  • Сватовский – 82,5

  • Северодонецкий – 384,1

  • Старобельский – 119,3

  • Счастьенский – 81,2

Львовская область

  • Дрогобычский – 239

  • Золочевский – 163,3

  • Львовский – 1124,5

  • Самборский – 227,7

  • Стрыйский – 327,7

  • Червоноградский – 233

  • Яворовский – 206,9

Николаевская область

  • Баштанский – 140,5

  • Вознесенский – 182,5

  • Николаевский – 656,3

  • Первомайский – 151,8

Одесская область

  • Белгород-Днестровский – 201,4

  • Болградский – 154,5

  • Измаильский – 206,2

  • Одесский – 1413

  • Подольский – 229,9

  • Раздельнянский – 175,4

Полтавская область

  • Кременчугский – 399,4

  • Лубенский – 194,4

  • Миргородский – 206,2

  • Полтавский – 600,5

Ровненская область

  • Варашский – 139

  • Дубенский – 170,4

  • Ровненский – 634,9

  • Сарненский – 213

Сумская область

  • Конотопский – 204,2

  • Ахтырский – 169,2

  • Роменский – 113,7

  • Сумской – 405,9

  • Шосткинский – 188,5

Тернопольская область

  • Кременецкий – 155,6

  • Тернопольский – 495,2

  • Чертковский – 395,1

Харьковская область

  • Изюмский – 181,6

  • Красноградский – 131,2

  • Купянский – 137,2

  • Лозовской – 154,6

  • Люботинский – 156,2

  • Харьковский – 1712,8

  • Чугуевский – 202,2

Херсонская область

  • Генический – 122,4

  • Новокаховский – 323,7

  • Херсонский – 591,5

Хмельницкая область

  • Дунаевский – 147,5

  • Каменец-Подольский – 203,1

  • Староконстантиновский – 183,4

  • Хмельницкий – 470

  • Шепетовский – 260,7

Черкасская область

  • Звенигородский – 225,2

  • Золотоношский – 142,3

  • Уманский – 257,5

  • Черкасский – 581,4

Черновицкая область

  • Сторожинецький – 253,8

  • Хотинский – 157,8

  • Черновицкий – 492,8

Черниговская область

  • Нежинский – 228,7

  • Новгород-Северский – 158,1

  • Прилуцкий – 158,2

  • Черниговский – 482,8

Автономная республика Крым

  • Бахчисарайский – 130,4

  • Белогорский – 122,7

  • Джанкойский – 117,9

  • Евпаторийский – 260,5

  • Керченский – 212,9

  • Курманский – 134

  • Перекопский – 122,8

  • Симферопольский – 519,4

  • Феодосийский – 227,6

  • Ялтинский – 192,8

Создание территориальных громад

В Украине запланировано создание 1470 территориальных громад:

  • Волынская область – 54

  • Полтавская область – 61

  • Днепропетровская область – 86

  • Сумская область – 51

  • Николаевская область – 52

  • Кировоградская область – 49

  • Черкасская область – 67

  • Ивано-Франковская область – 62

  • Ривненская область – 64

  • Винницкая область – 63

  • Закарпатская область – 64

  • Киевская область – 69

  • Черниговская область – 57

  • Харьковская область – 56

  • Луганская область – 37

  • Одесская область – 91

  • Черновицкая область – 52

  • Запорожская область – 67

  • Херсонская область – 49

  • Тернопольская область – 55

  • Хмельницкая область – 60

  • Донецкая область – 66

  • Житомирская область – 65

  • Львовская область – 73.

Как сообщал OBOZREVATEL, писатель Андрей Любка считает, что создавая фактически "венгерский" Береговский район Закарпатской области, украинская власть пошла на первые уступки Будапешту.

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