Кабмин утвердил 300% надбавки медикам за лечение COVID-19

Тимур Григоренко Общество 20:18, 24.04.2020 Обновлено: 22:32, 24.04.2020

В Украине медики, работающие с больными коронавирусом COVID-19, будут получать надбавки в 300%.

Такие тарифы в пятницу, 24 апреля, утвердил Кабинет министров, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм-канале.

"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами", – говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине

В Министерстве здравоохранения объяснили, что закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам:

  • стационарная помощь пациентам с COVID-19;

  • экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;

  • медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами, созданные для реагирования на коронавирусной болезни COVID-19;

  • стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, но в нем не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом COVID-19.

В Офисе президента сообщили, что в Украине с апреля поднимут зарплаты медикам – в связи с борьбой с эпидемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.

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