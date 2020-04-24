Кабмин утвердил 300% надбавки медикам за лечение COVID-19

В Украине медики, работающие с больными коронавирусом COVID-19, будут получать надбавки в 300%.

Такие тарифы в пятницу, 24 апреля, утвердил Кабинет министров, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм-канале.

"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами", – говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, но в нем не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом COVID-19.

В Офисе президента сообщили, что в Украине с апреля поднимут зарплаты медикам – в связи с борьбой с эпидемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.

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