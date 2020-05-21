Кабмин уточнил, как ослабят карантин с 22 мая: обнародовано постановление

Кабинет министров Украины обнародовал решение о переходе на адаптивный карантин, в котором перечислены условия для ослабления ограничений и какие из них будут сняты.

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Постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" опубликовано на правительственном портале 21 мая.

Кабмин уточнил, как ослабят карантин с 22 мая dw.com

В документе говорится, что действие ограничений продлено до 22 июня, однако при этом страна переходит на адаптивный вариант карантина. Это значит, что области с благоприятной эпидемической ситуацией могут вводить ослабление противоэпидемических мероприятий.

"Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановлением", – сказано в документе.

Отмечается, что соответствующие решения пересматриваются не реже одного раза в неделю, а признаками тому, как и анонсировалось ранее, являются следующие показатели: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения менее 12 человек; загруженность коек в больницах, определенных для борьбы с COVID-19, менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

При наличии этих условий разрешат:

С 22 мая

Работу гостиниц без ресторанов.

Работу общественного и внутриобластного транспорта.

Посещение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10 квадратных метров).

Спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей.

С 25 мая

Работу метро (при условии использования масок и респираторов).

Работу детских садов.

С 1 июня

Работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек).

Деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек.

Межобластные перевозки

Работа железнодорожного транспорта.

С 10 июня

Работу кафе и ресторанов.

Деятельность учреждений культуры.

Полноценная работа гостиниц и хостелов.

С 15 июня

Авиаперелеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав разъяснил, что останется под запретом в период действия адаптивного карантина.