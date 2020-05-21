Кабмин уточнил, как ослабят карантин с 22 мая: обнародовано постановление
Кабинет министров Украины обнародовал решение о переходе на адаптивный карантин, в котором перечислены условия для ослабления ограничений и какие из них будут сняты.
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Постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" опубликовано на правительственном портале 21 мая.
В документе говорится, что действие ограничений продлено до 22 июня, однако при этом страна переходит на адаптивный вариант карантина. Это значит, что области с благоприятной эпидемической ситуацией могут вводить ослабление противоэпидемических мероприятий.
"Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановлением", – сказано в документе.
Отмечается, что соответствующие решения пересматриваются не реже одного раза в неделю, а признаками тому, как и анонсировалось ранее, являются следующие показатели: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения менее 12 человек; загруженность коек в больницах, определенных для борьбы с COVID-19, менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.
При наличии этих условий разрешат:
С 22 мая
Работу гостиниц без ресторанов.
Работу общественного и внутриобластного транспорта.
Посещение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10 квадратных метров).
Спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей.
С 25 мая
Работу метро (при условии использования масок и респираторов).
Работу детских садов.
С 1 июня
Работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек).
Деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек.
Межобластные перевозки
Работа железнодорожного транспорта.
С 10 июня
Работу кафе и ресторанов.
Деятельность учреждений культуры.
Полноценная работа гостиниц и хостелов.
С 15 июня
Авиаперелеты.
Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав разъяснил, что останется под запретом в период действия адаптивного карантина.