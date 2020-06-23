Кабмин составил рейтинг ОГА по борьбе с коронавирусом: кто в лидерах
Кабмин составил рейтинг ОГА по борьбе с коронавирусом
Луганская, Хмельницкая и Харьковская области оказались в тройке лидеров в рейтинге областных государственных администраций по выполнению мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.
Рейтинг был составлен Кабинетом министров Украины, говорится на сайте Правительственного портала.
Кабмин оценивал работу ОГА по пятибалльной системе. Всего при проверке учитывали 7 показателей работы. Луганская область получила 31 балл из 35, Хмельницкая – 27 баллов. Работу Харьковской ОГА, которой руководит Алексей Кучер, оценили в 25 баллов, несмотря на то, что отдельные представители медицинской системы области, являясь креатурой предыдущей власти, саботировали процессы выполнения мероприятий по борьбе с коронавирусом.
При составлении рейтинга учитывались выполнения поручений правительства, среди которых:
соблюдение режима въезда-выезда из областей;
ситуация с обеспечением обсервации;
ситуация в больницах по выплатам зарплат;
социальная защита во время карантина.
Также проводился мониторинг решений премьер-министра:
соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;
организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;
обеспечение ПЦР тестирование населения на коронавирус
В результате оценки, рейтинг областей выглядит так:
Луганская – 31 балл
Хмельницкая – 27 баллов
Харьковская – 25 баллов
Днепропетровская – 25 баллов
Киевская – 25 баллов
Нижняя планка рейтинга:
Черниговская – 15 баллов
Волынская – 15 баллов
Тернопольская – 15 баллов
Запорожская – 14 баллов
Львовская – 13 баллов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ряд областей усилили карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Наиболее высокие показатели остаются на западе страны, в некоторых регионах вновь отменяют проведение массовых мероприятий, работу спортзалов и бассейнов, запрещают межобластные пассажирские перевозки и многое другое.