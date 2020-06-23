Кабмин составил рейтинг ОГА по борьбе с коронавирусом: кто в лидерах

Луганская, Хмельницкая и Харьковская области оказались в тройке лидеров в рейтинге областных государственных администраций по выполнению мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.

Рейтинг был составлен Кабинетом министров Украины, говорится на сайте Правительственного портала.

Кабмин оценивал работу ОГА по пятибалльной системе. Всего при проверке учитывали 7 показателей работы. Луганская область получила 31 балл из 35, Хмельницкая – 27 баллов. Работу Харьковской ОГА, которой руководит Алексей Кучер, оценили в 25 баллов, несмотря на то, что отдельные представители медицинской системы области, являясь креатурой предыдущей власти, саботировали процессы выполнения мероприятий по борьбе с коронавирусом.

При составлении рейтинга учитывались выполнения поручений правительства, среди которых:

соблюдение режима въезда-выезда из областей;

ситуация с обеспечением обсервации;

ситуация в больницах по выплатам зарплат;

социальная защита во время карантина.

Также проводился мониторинг решений премьер-министра:

соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

обеспечение ПЦР тестирование населения на коронавирус

В результате оценки, рейтинг областей выглядит так:

Луганская – 31 балл

Хмельницкая – 27 баллов

Харьковская – 25 баллов

Днепропетровская – 25 баллов

Киевская – 25 баллов

Нижняя планка рейтинга:

Черниговская – 15 баллов

Волынская – 15 баллов

Тернопольская – 15 баллов

Запорожская – 14 баллов

Львовская – 13 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд областей усилили карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Наиболее высокие показатели остаются на западе страны, в некоторых регионах вновь отменяют проведение массовых мероприятий, работу спортзалов и бассейнов, запрещают межобластные пассажирские перевозки и многое другое.