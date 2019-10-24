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24 октября • обновлено в 13:38
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Кабмин решил признавать два документа ОРДЛО

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Кабинет министров Украины принял решение о признании некоторых справок, которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

В частности, речь идет о документах, подтверждающих факты рождения и смерти, сообщает пресс-служба правительства.

Подтверждением будет заниматься специальная комиссия, у которой будут инструменты для выяснения обстоятельств. Она признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.

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При этом в правительстве заявили, что прием справок совершенно не означает признания оккупационной власти.

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"Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность", – пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.

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Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так что нового, если эти документы так или иначе давно признают. Только раньше через суды, а теперь за взятку через какую-то комиссию.
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