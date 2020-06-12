Украина открывает пункты пропуска в аэропортах: куда разрешили лететь

Сохранились ограничения для иностранцев из стран со значительным распространением COVID-19

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу. Чиновникам дали день на его доработку.

Кабмин разрешил открыть пункты пропуска в аэропортах Украины Facebook МАУ

"Фактически мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Остались "Ужгород", "Ивано-Франковск", "Тернополь", "Хмельницкий", "Измаил", "Мариуполь", "Кривой Рог", "Сумы", "Ривне", "Озерное", "Черкассы", "Полтава", "Сокольники", – объяснил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

По сообщению Мининфраструктуры, это даст возможность пересекать границы иностранным гражданам.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В своем посте в Telegram Криклий привел последнюю информацию по ограничениям для украинских граждан, которые отправляются за рубеж на самолетах.

Принимают украинцев без ограничений на границе и без тестирования Албания и США. Без ограничений, но с обязательным тестированием – Турция. По прибытию в Великобританию придется провести 14 дней на карантине.

С 27 июня откроется для наших граждан Тунис при условии тестирования в аэропорту.

Также, по информации министра, с 1 июля станет возможным посещение Греции и Грузии. Пока закрытые Черногория и Кипр раз в неделю пересматривают данные из Украины для принятия решения.

Кабмин разрешил открыть пункты пропуска в аэропортах Украины Telegram Владислава Криклия

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпании могут отложить восстановление регулярных авиарейсов из Украины в Европейский союз до конца июня.

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