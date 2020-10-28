Кабмин продолжит режим чрезвычайной ситуации в Украине из-за COVID-19 до конца года

Кабинет министров Украины на заседании 28 октября намерен продлить действие режима чрезвычайной ситуации до конца года. Это связано с ухудшением ситуации с распространением COVID-19.

Соответствующий документ опубликовали в повестке дня на сайте правительства. В пояснительной записке к нему говорится, что в связи с продлением срока действия карантина возникла и потребность в продолжении на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.

Напомним, впервые Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации 25 марта. Впоследствии его продолжали с каждым новым продлением карантина.

В Кабмине настаивают на продолжении режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря. Скриншот страницы

Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения?

Чрезвычайная ситуация устанавливается на отдельной территории или в пределах организации. Состояние чаще всего вводится на территории всей страны. Однако режим чрезвычайной ситуации также может быть установлен на государственном уровне.

Кроме того, чрезвычайную ситуацию объявляет Кабинет министров или местные органы власти. Введение чрезвычайного положения уже зависит от указа президента, который утверждает Верховная Рада.

Отметим, что введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, чрезвычайной ситуации – нет. Последний режим основном направлен на мобилизацию всех органов государственной власти.

Согласно закону, продолжительность чрезвычайного положения – 30 или 60 дней с возможностью продления. Четких сроков действия режима чрезвычайной ситуации нет.

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