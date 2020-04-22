Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что продолжение связано с тем, что пик заболеваемости коронавируса ожидается 3-8 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новые решения Кабмина по карантину:

ограничения продлят до 11 мая;

выход из карантина поделят на 5 этапов;

обязательную обсервацию некоторых граждан заменят на самоизоляцию под электронным наблюдением через инстурмент "Дія";

с 11 мая в Украине планируют возобновить работу магазинов непродовольственных товаров и объектов сферы услуг;

украинцы смогут получить пособие по частичной безработице;

государство ввело госрегулирование цен на некоторые продукты и другие товары;

до конца недели запустят Фонд борьбы с COVID-19;

на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми.

Карантин в Украине продлевают до 11 мая Кабмин Украины

По словам главы правительства, выход Украины из карантина будет разделен на 5 этапов. Стартовую точку этого плана, отметил Шмыгаль, назвали "День К". По оптимистичным прогнозам он должен наступить 12 мая.

"Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", – пояснил он.

Кроме того, отметил глава правительства, предварительно должно быть выполнено несколько обязательных условий, без которых достичь показателей для выхода из карантина будет невозможно.

Карантин в Украине

"Должны увеличить количество тестирований до 11 мая, улучшить обеспечение больниц и врачей всем необходимым, ввести электронный контроль самоизоляции вместо обсервации с помощью инструмента "Действие", создать новые правила функционирования для объектов обслуживания населения (масочный режим, дезинфекция)", – сказал Шмыгаль.

"Если все будет хорошо, 11 мая мы будем говорить об открытии парков, скверов, объектов торговли непродовольственными товарами, бытовых услуг... Это позволит вернуть часть людей на работу и даст старт развитию экономики", – добавил он.

В Украине на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми. Так, те, кто зарегистрировался в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр соцзащиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.

Также правительство ввело государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Кабинет министров установил пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

До 26 апреля в Украине запустят Фонд по борьбе с коронавирусом. Стало известно, на что пойдут деньги.

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