Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.
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Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что продолжение связано с тем, что пик заболеваемости коронавируса ожидается 3-8 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Новые решения Кабмина по карантину:
ограничения продлят до 11 мая;
выход из карантина поделят на 5 этапов;
обязательную обсервацию некоторых граждан заменят на самоизоляцию под электронным наблюдением через инстурмент "Дія";
с 11 мая в Украине планируют возобновить работу магазинов непродовольственных товаров и объектов сферы услуг;
украинцы смогут получить пособие по частичной безработице;
государство ввело госрегулирование цен на некоторые продукты и другие товары;
до конца недели запустят Фонд борьбы с COVID-19;
на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми.
По словам главы правительства, выход Украины из карантина будет разделен на 5 этапов. Стартовую точку этого плана, отметил Шмыгаль, назвали "День К". По оптимистичным прогнозам он должен наступить 12 мая.
"Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", – пояснил он.
Кроме того, отметил глава правительства, предварительно должно быть выполнено несколько обязательных условий, без которых достичь показателей для выхода из карантина будет невозможно.
"Должны увеличить количество тестирований до 11 мая, улучшить обеспечение больниц и врачей всем необходимым, ввести электронный контроль самоизоляции вместо обсервации с помощью инструмента "Действие", создать новые правила функционирования для объектов обслуживания населения (масочный режим, дезинфекция)", – сказал Шмыгаль.
"Если все будет хорошо, 11 мая мы будем говорить об открытии парков, скверов, объектов торговли непродовольственными товарами, бытовых услуг... Это позволит вернуть часть людей на работу и даст старт развитию экономики", – добавил он.
В Украине на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми. Так, те, кто зарегистрировался в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр соцзащиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.
Также правительство ввело государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.
Кабинет министров установил пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.
До 26 апреля в Украине запустят Фонд по борьбе с коронавирусом. Стало известно, на что пойдут деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 12 мая, однако смягчить его условия. Людям хотят разрешить посещать парки, библиотеки и музеи.
А на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было отмечено, что продление карантина необходимо из-за того, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается только в начале мая.
В то же время для поддержки граждан и запуска экономики глава государства выразил готовность ввести определенные послабления ограничительного режима. Прежде всего, речь идет о некритических объектах инфраструктуры.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что в 2020 году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продолжаться еще два года. Он считает, что в этот период людям придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Также премьер-министр отметил, что с 22 апреля в Украине вводят новые определения карантинных мер. Будут внедряться три уровня: желтый, оранжевый и красный.