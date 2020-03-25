В Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране

В Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Решение было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 марта (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Кабмин продлил карантин на 30 дней
О продлении карантина премьер предупредил в самом начале заседания.
"Статистика продолжает ухудшаться. Поэтому все карантинные мероприятия также планируем продлить на 30 дней", – сказал глава правительства.
"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью его дальнейшего продолжения согласно действующему законодательству. Или, если мы справимся и победим эту ситуацию скорее, тогда будем принимать отдельное решение на заседании Кабмина", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Карантин
"Кореспондент"
По всей Украине ввели режим ЧС
Правительство назначило заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко руководителем работ по последствиям медико-биологических чрезвычайных ситуаций природного характера государственного уровня.
Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
карантин в Украине из-за коронавируса ввели во всех регионах 12 марта. Уже тогда власти объявили, что предварительная дата его окончания – 3 апреля.
Он подразумевает приостановление занятий в университетах, школах и садиках, отмену массовых мероприятий, закрытие государственных границ, приостановление работы ТРЦ и разных заведений.
Кроме того, с 18 марта в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. А в Киеве, Харькове и Днепре даже закрыли метрополитен.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив также заявляла, что при соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю.
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