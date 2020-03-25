В Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране

В Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Решение было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 марта (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кабмин продлил карантин на 30 дней

О продлении карантина премьер предупредил в самом начале заседания.

"Статистика продолжает ухудшаться. Поэтому все карантинные мероприятия также планируем продлить на 30 дней", – сказал глава правительства.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью его дальнейшего продолжения согласно действующему законодательству. Или, если мы справимся и победим эту ситуацию скорее, тогда будем принимать отдельное решение на заседании Кабмина", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Карантин "Кореспондент"

По всей Украине ввели режим ЧС

Правительство назначило заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко руководителем работ по последствиям медико-биологических чрезвычайных ситуаций природного характера государственного уровня.

Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

карантин в Украине из-за коронавируса ввели во всех регионах 12 марта. Уже тогда власти объявили, что предварительная дата его окончания – 3 апреля.

Он подразумевает приостановление занятий в университетах, школах и садиках, отмену массовых мероприятий, закрытие государственных границ, приостановление ​​работы ТРЦ и разных заведений.

Кроме того, с 18 марта в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. А в Киеве, Харькове и Днепре даже закрыли метрополитен.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив также заявляла, что при соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю.

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