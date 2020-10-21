Кабмин запланировал снизить смертность в ДТП на треть: принята Стратегия по безопасности дорожного движения

Obozrevatel Общество 17:37, 21.10.2020 Обновлено: 17:52, 21.10.2020

Кабинет министров Украины 21 октября одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Цель – снизить смертность от ДТП минимум на 30%, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Как сообщается в документе, в 2019 гоуд в Украине зафиксировали более 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 3,5 тысячи человек, травмированы более 32 тысяч.

Основными причинами ДТП с жертвами названы:

  • нарушение правил маневрирования;

  • превышение безопасной скорости;

  • несоблюдение дистанции;

  • нарушение правил проезда перекрестка;

  • управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

  • выезд на встречную полосу;

  • нарушение правил проезда пешеходных переходов.

В целом стратегия безопасности движения состоит из:

  • цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

  • развития современной инфраструктуры безопасности;

  • создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

  • создания системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

  • долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальной статистике патрульной полиции Украины в сентябре количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3086 были травмированы.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Госдеп США потребовал, чтобы Россия вернула Украине Крым

Назван официальный спонсор опроса Зеленского

СМИ добились запрета на въезд в Украину пропагандисту Корчевникову

Украину накроют сильные магнитные бури, пик придется на день выборов

В Харькове задержали антимайдановца "Топаза" и отпустили с новым подозрением