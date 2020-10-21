Кабмин запланировал снизить смертность в ДТП на треть: принята Стратегия по безопасности дорожного движения
Правительство должно одобрить План мероприятий по реализации стратегии
На ее основе будет разработана Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года
Цель – снизить смертность от ДТП в Украине минимум на 30%
Кабинет министров Украины 21 октября одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.
Цель – снизить смертность от ДТП минимум на 30%, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.
Как сообщается в документе, в 2019 гоуд в Украине зафиксировали более 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 3,5 тысячи человек, травмированы более 32 тысяч.
Основными причинами ДТП с жертвами названы:
нарушение правил маневрирования;
превышение безопасной скорости;
несоблюдение дистанции;
нарушение правил проезда перекрестка;
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
выезд на встречную полосу;
нарушение правил проезда пешеходных переходов.
В целом стратегия безопасности движения состоит из:
цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
развития современной инфраструктуры безопасности;
создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
создания системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;
долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальной статистике патрульной полиции Украины в сентябре количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3086 были травмированы.