Кабмин запланировал снизить смертность в ДТП на треть: принята Стратегия по безопасности дорожного движения

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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  • Правительство должно одобрить План мероприятий по реализации стратегии

  • На ее основе будет разработана Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года

  • Цель – снизить смертность от ДТП в Украине минимум на 30%

В Украине приняли Стратегию по безопасности дорожного движения

Кабинет министров Украины 21 октября одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Цель – снизить смертность от ДТП минимум на 30%, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Как сообщается в документе, в 2019 гоуд в Украине зафиксировали более 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 3,5 тысячи человек, травмированы более 32 тысяч.

Основными причинами ДТП с жертвами названы:

  • нарушение правил маневрирования;

  • превышение безопасной скорости;

  • несоблюдение дистанции;

  • нарушение правил проезда перекрестка;

  • управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

  • выезд на встречную полосу;

  • нарушение правил проезда пешеходных переходов.

В целом стратегия безопасности движения состоит из:

  • цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

  • развития современной инфраструктуры безопасности;

  • создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

  • создания системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

  • долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальной статистике патрульной полиции Украины в сентябре количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3086 были травмированы.

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