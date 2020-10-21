Кабмин запланировал снизить смертность в ДТП на треть: принята Стратегия по безопасности дорожного движения

Кабинет министров Украины 21 октября одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Цель – снизить смертность от ДТП минимум на 30%, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Как сообщается в документе, в 2019 гоуд в Украине зафиксировали более 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 3,5 тысячи человек, травмированы более 32 тысяч.

Основными причинами ДТП с жертвами названы:

нарушение правил маневрирования;

превышение безопасной скорости;

несоблюдение дистанции;

нарушение правил проезда перекрестка;

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

выезд на встречную полосу;

нарушение правил проезда пешеходных переходов.

В целом стратегия безопасности движения состоит из:

цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

развития современной инфраструктуры безопасности;

создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

создания системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальной статистике патрульной полиции Украины в сентябре количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3086 были травмированы.