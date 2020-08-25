Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября из-за большого количества случаев заражения коронавирусом.

Об этом 25 августа рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, написала пресс-служба ОПУ на своем сайте. Отмечается, что только за минувшие сутки в Украине зафиксировано более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19, а всего их количество уже превысило 108 тысяч.

Так, из-за негативной динамики заболеваемости Зеленский поддержал необходимость превентивных мер. В частности, речь о введении запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – подчеркнул глава государства.

На совещании говорилось и о том, что в мире также наблюдается рост случаев COVID-19. Поэтому украинское правительство разработает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, которые попадают в "красную" зону эпидемии, сроком на 30 дней. Он не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе премьер-министра Израиля было принято решение и об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. В то же время Зеленский сказал, что для граждан Беларуси стоит создать смягченные условия въезда в Украину, "особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию" у соседей.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил, что из-за приближения сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования. А президент добавил, что также нужно увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 25 августа, в Украине официально подтверждено 108 415 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1658 – выявлено за минувшие сутки.