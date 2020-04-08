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8 апреля • обновлено в 21:46
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В Украине изменили правила карантина: что нового принял Кабмин

28т
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Кабинет министров Украины 8 апреля поддержал внесение изменений в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19.

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Таки образом, в стране официально изменен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также уточнены категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Коллаж

Новые правила, которые поддержало правительство

Новые правила, которые поддержало правительство

t.me/PM_Shmigal

Отмечается, что работать на карантине также смогут предприятия почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, предприятия по собиранию и утилизации отходов, торговле стройматериалами, химчистки.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины карантин болезнь вирус инфекция
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