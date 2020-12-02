Кабмин планирует усилить карантинные ограничения в Украине: предупредят за 7 дней

Кабинет министров Украины провел опрос в регионах, согласно которому местные власти поддержали запрет проведения праздничных концертов, ярмарок и частичное ограничение мероприятий около новогодней елки.

Об этом в Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он пояснил, что решение об усилении карантинных ограничений сейчас разрабатывается и о нем будет сообщено минимум за 7 дней до внедрения, согласно закону.

"Главы городов областного значения и руководители ОГА согласны в позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов. Установка городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", – отметил глава правительства.

Отметим, что в Украине 58% населения поддержали введение жесткого карантина (локдауна) в период новогодних праздников.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и что может грозить Украине.

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