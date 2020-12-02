Кабмин планирует усилить карантинные ограничения в Украине: предупредят за 7 дней
Кабинет министров Украины провел опрос в регионах, согласно которому местные власти поддержали запрет проведения праздничных концертов, ярмарок и частичное ограничение мероприятий около новогодней елки.
Об этом в Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он пояснил, что решение об усилении карантинных ограничений сейчас разрабатывается и о нем будет сообщено минимум за 7 дней до внедрения, согласно закону.
"Главы городов областного значения и руководители ОГА согласны в позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов. Установка городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", – отметил глава правительства.
Отметим, что в Украине 58% населения поддержали введение жесткого карантина (локдауна) в период новогодних праздников.
Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и что может грозить Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 ноября во время совещания председателей фракций Верховной Рады обсуждался вопрос введения локдауну. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос и они ждут конкретных дат от правительства.
В Кабмине заявили, что 2 декабря Минздрав предоставит свои выводы относительно введения карантина выходного дня. После этого правительство будет принимать решение о введении полного локдауна.
В "Слуге народа" исключают введение чрезвычайного положения или любых других жестких мер, кроме локдауна, из-за распространения коронавируса.