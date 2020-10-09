Кабмин дал новые названия "советским" паркам в Украине

Кабинет министров Украины декоммунизировал парки и лесные заказники в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях, которые носили советские названия.

Соответствующий документ в пятницу, 9 октября, обнародовал на своем Telegram-канале нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко (чтобы посмотреть фотокопию постановления правительства, доскролльте страницу до конца).

Так, в Запорожской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им. Горького" (Мелитополь) переименовали на парк Новоалександровский.

Черкасский городской парк имени 50-летия Советской власти – на парк "Сосновый бор".

В Винницкой области парк им. 50-летия Октября в Хмельнике стал носить название парк им. Наума Гольденберга (заслуженного врача Украины, почетного профессора Винницкого медицинского университета имени Пирогова).

Парк им. Ленина стал парком им. И. Гегельского (Хмельник). Центральный парк культуры и отдыха имени Горького – им. Леонтовича (Винница). Лесной заказник общегосударственного значения "Марксова дубина" – "Брацлавская дубина" (Немировский район).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект". Новое название – "Турбоатом".