Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19: назначено внеочередное заседание

Кабинет министров Украины с 8 августа переходит на чрезвычайный режим работы из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом в стране.

В связи с этим в субботу состоится внеочередное заседание правительства, сообщается на сайте Кабмина.

На нем будут рассмотрят ситуацию с ухудшением эпидемиологической обстановки в Украине, в частности во временно оккупированном Крыму, где реальные показатели заболеваемости могут быть занижены.

"7 августа на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующие изменения необходимы для того, чтобы в полной мере и своевременно реагировать на вызовы.

"Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1453 человека. Больше всего новых случаев – в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 августа в Украине официально подтвердили 78 261 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 453 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало третьим подряд антирекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 1 852 человека (+33 за сутки), а 43 055 пациентов (+531) полностью побороли болезнь.