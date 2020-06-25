Кабмин отменил обязательную обсервацию для иностранцев, въезжающих в Украину

Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление, регулирующее работу карантина, и позволил иностранцам въезжать в Украину без обязательного прохождения обсервации.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, такое решение было принято в четверг, 25 июня, на внеочередном заседании Кабмина. Согласно нему, иностранцам будет нужно предоставить только справку о негативном результате ПЦР-тестирования.

"Решение Кабинета Министров предусматривает возможность прекратить режим самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли государственную границу и/или контрольные пункты пропуска с временно оккупированной территории, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен после пересечения государственной границы или пунктов въезда", - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, обсервацию отменят и для участников вступительной кампании из оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может не попасть в список стран, туристам из которых ЕС собирается открыть границы с 1 июля, поскольку уровень инфицирования у нас превышает критерии, выработанные Еврокомиссией.