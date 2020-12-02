Кабмин отменил карантин выходного дня в Украине: как это объяснили

Кабинет министров Украины отменил карантин выходного дня и вернул ограничения оранжевой зоны на территории всей страны, объяснив свое решение позитивной динамикой распространения COVID-19.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув, что трехнедельные ограничения по уик-эндам якобы дали положительный результат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Шмыгаль утверждает, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась еще на прошлой неделе, однако именно тогда представители власти стали называть вполне конкретные даты введения локдауна в Украине.

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект на конец карантина выходного дня 30 ноября. Предыдущую неделю у нас на 6 000 случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", – подчеркнул глава Кабмина.

Он также заверил в том, что усиленные меры на выходных несколько стабилизировали и ситуацию с занятостью коек в больницах, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 000.

"Это позволяет нам снять эти ограничения. И на выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", – сказал премьер.

Также чиновник сказал, что Кабмин провел опрос в регионах, согласно которому местные власти поддержали запрет проведения праздничных концертов, ярмарок и частичное ограничение мероприятий около новогодней елки. Шмыгаль пояснил, что решение об усилении карантинных ограничений сейчас разрабатывается и о нем будет сообщено минимум за 7 дней до внедрения, согласно закону.

Отметим, что снижение статистики заболеваемости в Украине, о котором заявил Шмыгаль, скорее всего, связано с тем, что в выходные люди реже сдают ПЦР-тесты. Напомним, в понедельник, 30 ноября, было заявлено мене чем о 10 тыс. больных.

Что запрещено в оранжевой зоне:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих услуги кризисного характера

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время

плановые госпитализации в больницах

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры

прием новых смен в детские лагеря

действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек

Адаптивный карантин в Украине

Как обстоят дела на самом деле?

По прогнозам экспертов, если в Украине срочно не ввести локдаун, то в декабре количество официальных случаев заражения будет достигать около 30 тыс. в день, а общее число жертв составит более 33 тысяч человек.

При условии введения локдауна с 25 декабря и стабильной динамики заболеваемости, уже через неделю в Украине будет 17,7 тыс. новых случаев, а к 25-му декабрю – 30,5 тыс. в день.

В итогеежедневно от коронавируса будут умирать до 504 человек, а медикам придется выбирать, кому спасать жизнь.

При этом если бы строгий карантин начался уже с 1 декабря, то через неделю количество случаев COVID-19 могло бы сократиться на 45%, а до 25 декабря суточный прирост заболеваемости снизился бы до 2,2 тыс. человек в день. Кроме того, вместо 504 человек будут умирать 40 пациентов в день, и число смертей снизится в 12,6 раза!

Ярким примером того, что локдаун эффективен в борьбе с пандемией, является опыт Италии, Франции и Великобритании. Так, в Италии регионы, где ситуация была катастрофической, смогли переместиться из красной в оранжевую зону. Во Франции число больных на 100 тыс. населения уменьшилось с 500 до 158, а в Британии уровень заражения снизился на 30%.

Кто выступает за локдаун?

Еще в начале ноября министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что введение жесткого карантина станет лучшим инструментом для борьбы с пандемией в Украине.

"Лучший способ – это применение полного локдауна не менее чем на 3 недели. Это с точки зрения эпидемиологии. Это то, что мы хотели, чтобы было сделано, чтобы наша медицинская система выдержала эту нагрузку", – пояснил он.

Кроме того, идею тотального карантина поддержал и министр внутренних дел Арсен Аваков. Вместе с тем, он подчеркнул, что население в случае трехнедельного локдауна необходимо обеспечить поддержкой.

"Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей... Я здесь радикален и, собственно, всегда таким был, – нужно вводить локдаун немедленно, не менее трех недель", – сказал он.

Аналогичного мнения придерживаются и медики. Так, на локдауне настаивает врач-инфекционист Ольга Голубовская. "В противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков – это только разобщение, максимальное прерывание передачи в популяции, от человека к человеку", – заявила Голубовская.

В свою очередь, военный эпидемиолог Сергей Кравченко и вовсе выступил за введение в Украине локдауна на 60 дней.

"То есть, мы должны к 21 дню приплюсовать еще 10 суток и все это перемножить на два, чтобы разорвать цепочку передачу болезни", – сказал он.

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