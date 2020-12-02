Кабмин отменил карантин выходного дня в Украине

Кабинет Министров Украины отменил карантин выходного дня и вернул ограничения оранжевой зоны на территории всей страны.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув, что трехнедельные ограничения в уик-энды дали положительный результат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект на конец карантина выходного дня 30 ноября. Предыдущую неделю у нас на 6 000 случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", – подчеркнул глава Кабмина.

Кроме того, по словам Шмыгаля, усиленные меры на выходных несколько стабилизировали и ситуацию с занятостью коек в больницах, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 000.

"Это позволяет нам снять эти ограничения. И на выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", – сказал премьер.

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