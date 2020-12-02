Кабмин отменил карантин выходного дня в Украине
Благодаря ограничениям по субботам и воскресеньям, количество больных стало меньше на 6 000 от прогнозированного показателя
Также несколько стабилизировалась ситуация с занятостью коек в больницах
Теперь и на выходные, и в будни по всей стране будут действовать одинаковые ограничения, как это было раньше
Кабинет Министров Украины отменил карантин выходного дня и вернул ограничения оранжевой зоны на территории всей страны.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув, что трехнедельные ограничения в уик-энды дали положительный результат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект на конец карантина выходного дня 30 ноября. Предыдущую неделю у нас на 6 000 случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", – подчеркнул глава Кабмина.
Кроме того, по словам Шмыгаля, усиленные меры на выходных несколько стабилизировали и ситуацию с занятостью коек в больницах, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 000.
"Это позволяет нам снять эти ограничения. И на выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", – сказал премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
решение о введении карантина выходного дня было принято Кабмином 11 ноября. Он продлился три недели.
В частности, ограничения предусматривали закрытие на субботу и воскресенье кинотеатров, непродовольственных магазинов, ТРЦ, кафе и ресторанов.
Однако глава киевской Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не сработал в столице.
Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил, что власть 100% намерена ввести в стране локдаун. Это произойдет либо в декабре, либо со 2 января.
Ранее появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский намерен ввести в Украине локдаун только со 2 января 2021 года, чтобы дать возможность звездам, в том числе "Квартала 95", отработать новогодние корпоративы.
Однако эксперты опасаются, что затягивание с введением локдауна в Украине может привести к тому, что в конце декабря ежедневное количество больных достигнет 30 000, а смертность возрастет с 200 до 500 человек.