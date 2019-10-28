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29 октября • обновлено в 00:27
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Кабмин отложил новые правила по Донбассу: Гончарук сделал заявление

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Кабинет министров на заседании в Мариуполе решил отложить вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, 28 октября.

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений, направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов.

Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", - рассказал премьер-министр.

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Срок, на который было отложено вступление в силу постановления, Гончарук не уточнил.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Скриншот

Напомним, ранее Кабинет Министров отсрочил до 28 ноября вступление в силу новых правил пересечения линии разграничения на Донбассе.

Кабмин утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе еще 18 июля. Главным отличием нового документа является то, что был изменен принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться с/на временно оккупированную территорию – с разрешенных на запрещенные.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина Мариуполь
Тег
Кабинет министров Украины
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