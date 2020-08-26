Кабмин официально продлил карантин в Украине до 1 ноября

Карантин в Украине в связи с ростом количества больных COVID-19 официально продлили до 1 ноября 2020 года. Ограничительные меры будут действовать до 31 октября включительно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду, 26 августа. Он подчеркнул, что карантин останется адаптивным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Адаптивный карантин позволяет нам держать баланс между ограничениями и нормальной жизнью. Но увеличение заболеваемости заставляет нас действовать более решительно. Ограничения и зонирование будет действовать как минимум до 1 ноября. Карантин будет действовать в той форме, как мы сейчас его применяем", – пояснил глава правительства.

Также в рамках борьбы с пандемией Украина с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября закроет границу на въезд для иностранных граждан. Исключение составляют:

лица, которые едут транзитом и имеют билет, подтверждающий, что они покинут Украину в течение суток;

лица, которые едут на учебу в Украину;

лица, проходящие службу в ВСУ;

лица, постоянно проживающие на территории государства и имеющие соответствующий разрешительный документ;

беженцы;

дипломаты и члены их семей, представители международных миссий;

водители или члены экипажа транспортных средств;

инструкторы стран-членов НАТО, которые сотрудничают с ВСУ;

деятели культуры, спортсмены, приезжающие на официальные мероприятия с сопровождением;

лица, перевозящие стволовые клетки.

Еще одна новация, которая ждет украинцев, – запрет работы ночных клубов и дискотек, а также проведения большинства концертов в "зеленой" карантинной зоне. В то же время глава правительства подчеркнул, что ограничения не будут касаться заведений общепита (кроме тех, которые организовывают развлекательные мероприятия). Речь идет только о тех заведениях, где совершенно не соблюдаются карантинные ограничения. За ними будет строго следить полиция.

Кроме того, глава правительства предупредил, что 27 августа будет рассмотрен запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош-ха-Шана в Умани.

"Пять дней назад мы пересекли отметку в 100 тыс. случаев заболевания COVID-19. У нас фактически по 1,5 тыс. больных ежедневно. Мы активно разворачиваем больницы второй волны, дополнительно закупаем аппараты ИВЛ, готовим стационарные источники обеспечения кислорода у каждой койки, предназначенной для приема коронабольных, закупаем медикаменты и средства индивидуальной защиты, чтобы защитить наших граждан", – подчеркнул Шмыгаль, объясняя необходимость продления карантина.

Подытоживая, премьер поблагодарил медиков, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, и тех украинцев, которые соблюдают карантинные меры, чтобы защитить себя и близких от болезни.

Напомним, что идея о продлении карантина была озвучена Шмыгалем 25 августа во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства поддержал такие меры безопасности из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем президент отмечал, что формат карантина должен оставаться адаптивным и не обременять бизнес.

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